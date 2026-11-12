Per Capodanno Oristano punta ad ottenere dalla Regione un finanziamento di 155mila euro. La scadenza del bando per il cartellone degli eventi di fine anno è fissata proprio per oggi e la Giunta comunale ha approvato in extremis gli indirizzi necessari a formalizzare la candidatura. Un passaggio che comprende anche l’approvazione delle spese per le manifestazioni collaterali, indispensabile per definire il quadro economico complessivo da presentare alla Regione.

Il valore complessivo non potrà superare i 310mila euro, finanziati in parti uguali dal Comune e dalla Regione. Nella quota comunale di 155mila euro sono compresi i 130mila già impegnati per «Natale a Oristano – Viaggio nel regno dello Schiaccianoci», affidato alla Fondazione Oristano, i 5mila euro per la pista di pattinaggio e altri 20mila euro appena stanziati per il concerto di Capodanno. Intanto l’assessorato allo Spettacolo e al turismo è già al lavoro per individuare il big che salirà sul palco di piazza Roma. «Dopo l’esperienza dello scorso anno con Fedez abbiamo ben chiaro che il costo dell’artista è soltanto una parte del budget. Solo la logistica, tra palco, service, quattro ambulanze, presidio medico, conta persone, piano di sicurezza e tutti gli altri adempimenti, comporta una spesa di circa 75mila euro», spiega l’assessore Antonio Franceschi. ( m. g. )

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