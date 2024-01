Capodanno fra musica in piazza e raffiche di petardi 

Se si guarda alle altre piazze sarde, il Capodanno oristanese è stato decisamente sottotono. Ma la festa non è mancata nemmeno in piazza Eleonora dove fino a tarda notte si è ballato con la musica dei dj di Radio 105. Centinaia di giovani e non solo hanno riempito il piazzale, sul palco allo scoccare della mezzanotte anche il sindaco Massimiliano Sanna e i componenti della giunta comunale che, insieme alla Pro Loco, hanno organizzato gli eventi di fine anno. Festa e musica tradizionale in piazza Corrias dove si è esibito il gruppo etnico Galusè. Brindisi, panettoni e tanta euforia anche se non sono mancate le polemiche con numerose persone che avrebbero preferito un nome più blasonato della musica.

E tantissime polemiche e lamentele per botti e petardi. L’ordinanza del sindaco Sanna è stata completamente disattesa, dal primo pomeriggio in tutta la città era un susseguirsi di fragorosi botti con rumori assordanti che hanno terrorizzato bambini, anziani e tantissimi animali. E c’è chi, anche alla luce dei gravissimi incidenti accaduti nel resto d’Italia, suggerisce per il prossimo anno di vietare addirittura la vendita di petardi e mortaretti (come nei giorni della Sartiglia viene vietata la vendita degli alcolici).

