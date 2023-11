Capodanno, festa in alto mare 

Capodanno si avvicina, mancano 43 giorni al countdown. Ma per il momento sui festeggiamenti di fine anno nulla, o quasi, si sa. La festa si sposterà da via Roma a piazza dei Centomila, causa cantiere che non garantisce la sicurezza con migliaia di persone in piazza: e le certezze, per il momento, finiscono qui. Mentre altre città dell’Isola (Alghero, Olbia, Iglesias, solo per citarne alcune) hanno già scelto il protagonista per l’ultimo dell’anno, e aperto la “campagna” di promozione turistica per quei giorni, Cagliari ancora aspetta. Una premessa, però, è obbligatoria: non è la prima volta che succede, nel senso che appena un anno fa l’amministrazione scelse Blanco (solo) il 2 dicembre, e questo non impedì a trentamila persone (dato ufficiale, ma erano molte di più) di affollare via Roma e il Largo, riempire gli alberghi e i ristoranti. E creare un indotto milionario per l’economia della città. C’è ancora tempo, quindi. L’amministrazione ha già avuto contatti con le agenzie di Elodie, Irama e Max Pezzali, ma è verosimile che alla fine non sarà nessuno di questi tre. Di sicuro c’è che ieri all’ora di cena il sindaco Paolo Truzzu ha convocato una riunione straordinaria di Giunta: secondo i bene informati, l’incontro è stato fissato per discutere proprio del Capodanno. Si vedrà.

I tempi

Certo, però, che se si considera che anche Natale, uno dei momenti più attesi per esempio dai commercianti, è quasi alle porte, Cagliari è in ritardo anche con le luminari (la ditta che ha vinto l’appalto non ha ancora cominciato a montarle) e con il calendario degli spettacoli che animano le festività in centro e nelle periferie. Ritardo, confusione (con due avvisi pubblicati per i festeggiamenti della notte di San Silvestro), e il silenzio che regna in questi giorni, sono le certezze di questo momento. «Tutto tace sugli eventi natalizi e sui festeggiamenti del Capodanno», dice con preoccupazione Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti a Palazzo Bacaredda. «Alla scadenza del primo avviso esplorativo per l'affidamento dell'evento e seguito di procedura negoziata, il 22 agosto, non sono pervenute manifestazioni di interesse. Un altro avviso, per il medesimo importo di 393mila euro, è scaduto il 25 settembre. Da allora non si sa più nulla. Un silenzio preoccupante su un evento tra i più costosi degli ultimi anni. Lo scorso anno si è spesa la cifra di circa 550mila euro per il solo servizio di rappresentazione artistica, affidato il 7 dicembre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara. Sappiamo che il sindaco si occupa personalmente della gestione politica del Capodanno, speriamo voglia presto dare notizie alla città e al Consiglio comunale», aggiunge.

Gli Uffici

«Siamo in ritardo? È vero», ammette Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività Produttive. «Succede perché, probabilmente, manca un dialogo costante tra i vari Servizi interessati che invece dovrebbero lavorare come se fosse sempre una Conferenza di servizi. È questo il lavoro che stiamo cercando di portare avanti con la commissione di valutazione dei servizi, solo in questo modo potremo parlare di amministrazione efficiente ed efficace». ( ma. mad. )

