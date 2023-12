Capodanno, eventi in piazza per 3 giorni Concerti per tutti 

A Oristano il Capodanno si festeggerà in piazza Eleonora con lo spettacolo e la musica dei dj nazionali tra i quali Spyne di Radio 105. La Giunta Sanna, su proposta dell’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi, ha deliberato il programma con tutti gli appuntamenti previsti. Alla Pro Loco è stato affidato il compito della gestione organizzativa e logistica.

Sul palco di piazza Eleonora ci saranno Alien Cut, Dj Spyne Radio 105, Matrix e Jessie Diamond. In piazza Corrias, invece, dalle 22.30, si esibirà il gruppo etnico dei Galusè. «Per la notte di San Silvestro puntiamo su due piazze del centro storico con il clou in piazza Eleonora con un’offerta indirizzata ai giovani - dice il sindaco Massimiliano Sanna - Ci saranno nomi molto noti tra le giovani generazioni, come quelli del mondo di Radio 105, per offrire al pubblico una bella occasione di festa. Puntiamo su una proposta di spettacolo alternativa rispetto alle altre città sarde».

«L’offerta in realtà partirà qualche giorno prima con un prologo in piazza Eleonora – sottolinea l’assessore Franceschi - venerdì 29 , alle 21.30, lo spettacolo musicale con il Gruppo “Quelli degli anni ‘60” e il 30 doppio appuntamento, alle 21.30 con la musica del gruppo etnico Armonia sarda e alle 23 con quella del gruppo Funk out».

