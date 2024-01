Capodanno, ecco i costi 

Quanto sono costati i tre eventi più importanti di Capodanno nell’Isola, quelli di Cagliari, Olbia e Alghero?

Nel fare il bilancio dei concerti di fine 2023 vale la pena di ricordare, delibere alla mano, quando hanno speso le amministrazioni pubbliche per portare nell’Isola Marco Mengoni (Cagliari), Zucchero e Salmo (Olbia), Ligabue (Alghero).

Cagliari ha speso complessivamente 934.955 euro dei quali 250mila sono andati a Mengoni e alla sua produzione e il resto a coprire costi di sicurezza (150 tra guardie giurate e steward), quelli dei tecnici, gli oneri previdenziali, l’antincendio eccetera. Gli spettatori sono stati circa 20mila. Significa, per fare una divisione semplice semplice, che è come se ogni spettatore avesse pagato 46,7 euro.

L’evento di Olbia (40mila spettatori complessivi) ha potuto contare su un budget di un milione e 25mila euro, dei quali 799mila sono andati all’organizzazione di Zucchero (350mila euro per lo show dell’artista) e il resto è stato speso tra promozione e contributi vari. Salmo ha chiesto 80mila euro, mentre 45mila euro sono stati spesi per i fuochi d’artificio.Per il Cap D’Any algherese è stato stanziato 1.081.141 euro ma per un cartellone spalmato in un mese del quale il concerto di Ligabue del 31 (35mila persone stimate) è stato solo il clou. Per inciso, anche il rocker di Correggio ha chiesto per la sua esibizione 350mila euro, come Zucchero: centomila euro in più rispetto a Mengoni.

Dunque perché al concertone di Cagliari c’erano meno persone che a Olbia e Sassari? È una questione di appeal dell’artista (che ha fatto sold out in tutte le date del suo tour) o c’è altro? Probabilmente hanno concorso tanti fattori: uno, di cui si discute molto, riguarda il luogo. La piazza, dove si è quasi sempre fatto il Capodanno a Cagliari, è un luogo aperto, centrale, vicino ai locali, dove si arriva a piedi, a passeggio, magari dopo cena. Ma le piazze possibili (Largo e piazza dei Centomila) sono state precluse per ragioni di sicurezza (troppi cantieri in zona). La fiera è un luogo chiuso, meno centrale. Le strade attorno erano off limits ed era meno agevole arrivarci, soprattutto a piedi. Un’altra componente può essere stata la necessità di prenotare un biglietto dopo aver registrato un documento: un filtro che può aver inibito qualcuno. Possono aver avere inciso anche il ritardo nell’organizzazione dell’evento, che può avere indotto alcuni a scegliere altre località dell’Isola, o l’iniziale incertezza sugli orari di inizio.

Ognuno faccia la sua analisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA