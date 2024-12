Capodanno, è allerta parcheggio 

Allerta parcheggio per gli automobilisti in attesa del concerto di Capodanno di Gianna Nannini in piazza d'Italia. Dalle 13 di lunedì 30 dicembre alle 8 di mercoledì primo gennaio sarà vietata la sosta tra via Roma, via Mazzini, via Asproni. Traffico interdetto anche tra via Mazzini e via Stintino. Parcheggi off-limits tra 31 dicembre e 1° gennaio in via Cagliari, via Bellieni, via Manno, tra via Roma e via Cavour, in via Mazzini, tra via Cavour e viale Umberto, in piazza Castello, in via Stintino, in viale Umberto, da via Moleschott a viale Trento. Dalle 13 del 31 dicembre alle 2 di mercoledì 1° gennaio sarà vietato il transito da via Roma, da via Mazzini a via Asproni, in via Stintino, in via Sanna e in via Cagliari. Dalle 16 del 31 dicembre il divieto comprenderà viale Umberto, da viale Trieste a via Sanna, da viale Trento a via Principessa Jolanda fino a viale Umberto. Ma anche in via Bellieni, da via Spano a via Mazzini, da via Roma a via Enrico Costa, da via Costa a viale Umberto, da via Enrico Costa a via Brigata Sassari fino a via Manno, e poi a via Brigata Sassari fino all'Emiciclo Garibaldi e anche a via Spano e via Molescott. In viale Umberto sarà permesso solo il transito dei mezzi di navetta per la manifestazione .

RIPRODUZIONE RISERVATA