Capodanno da un milione e 600mila euro 

Un milione e 600mila euro per il Capodanno. Con l’ultima variazione di bilancio da 900mila euro, approvata ieri a maggioranza in II Commissione, che si aggiunge a quelle precedenti, si tirano per adesso le somme della cifra stanziata in vista dell’esibizione di Zucchero, target dell’amministrazione comunale per il concertone del 31 dicembre.

Nell’incontro, presieduto da Antonio Paoni, l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala ha chiesto il via libera anche per un’altra voce di spesa in ambito culturale. «Abbiamo bisogno di 50mila euro - ha affermato - per le attività necessarie alla costituzione della Fondazione Teatro Comunale». La struttura, che ospita tra l’altro la stagione lirica, pesa sulle spalle di Palazzo Ducale per 600mila euro all’anno, tra manutenzione e utenze. «Una gestione diretta che crea diverse difficoltà», rimarca. E per questo si punta a intercettare le risorse economiche della Regione, previste nella legge di Bilancio dello scorso febbraio e dedicate al finanziamento di enti e istituzioni culturali. Al momento l’unico nome partecipante alla futura Fondazione risponde a quello del Comune ma, più avanti, la volontà è di riempire la scatola con gli enti e le associazioni cittadine. «Sul modello organizzativo di tante città, compresa Cagliari», precisa l’assessore al Bilancio.

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