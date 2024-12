Capodanno da tutto esaurito 

Pur di andare incontro alle esigenze del consumatore, per la notte di San Silvestro diversi ristoratori scelgono la pratica esclusiva del take away. È il caso di A Volontà, il ristorante di via Monsignor Virgilio che, sulla scorta dell’esperienza maturata lo scorso anno, ha deciso di garantire la preparazione dei piatti. «Stiamo ricevendo tante prenotazioni - conferma Gianluca Piras - ma solo con l’asporto consegniamo i piatti dalle 19 alle 21 in modo che le persone possano mangiare tranquillamente a casa e poi raggiungere la piazza che ospita il concerto». Il turismo vola e per Capodanno si va verso il tutto esaurito. Il 70 per cento dei 1.300 posti letto garantiti dalle strutture aperte è occupato da ospiti provenienti da mezza Sardegna, in particolare dal Cagliaritano.

L’attesa

Qualche anno fa l’idea di organizzare il Capodanno in piazza a Tortolì non entusiasmava. Ora è diventata una certezza: Comune e associazioni confidano che questa edizione sia la consacrazione nello scenario regionale. Il concerto degli Zero Assoluto e gli altri eventi collaterali saranno finanziati per metà dalla Regione. Al resto ci pensa il Comune con risorse provenienti dalla tassa di soggiorno. I commercianti, su tutti ristoratori e titolari di bar e gelaterie, scommettono sul calendario di eventi augurandovi nelle ricadute economiche di un appuntamento costato 100mila euro. È sulla falsariga dello scorso anno l’organizzazione al ristorante Lo Skipper: «Non abbiamo fatto nessun menu fisso, probabilmente faremo come l'anno scorso, alla carta, tra due antipasti, due primi e due secondi predefiniti a scelta», rivela Roberto Nieddu. Ha un suggerimento Gianluca Piras: «Credo che lo spettacolo di Capodanno sia più un’attrattiva che dovrebbero usare per fare marketing territoriale perchè il target di clientela che abbiamo avuto l’anno scorso non era quella che predilige cenoni in ristorante».

I golosi

Sulla tavola del cenone non può mancare il dolce. Al Mood cafe stanno ricevendo le prime prenotazioni: «Qualcosa inizia ad arrivare, ma per ora - racconta Daniele Salerno - abbiamo prenotazioni per la vigilia di Natale e il pranzo del 25. Abbiamo, invece, più richieste di panettoni, tanto che stiamo raddoppiando la produzione proprio perché i clienti si stanno organizzando molto prima con i regali».

