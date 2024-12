Capodanno con spot sulla Rai «È la Sardegna oltre il mare» 

La spinta pubblica – cassa Regione – da due milioni e mezzo di euro; il resto sulle spalle dei Comuni. Poggia su questo binomio il Capodanno sardo, il primo targato Campo largo. Ma sempre rigorosamente in piazza. Un elenco lungo così di eventi che attraversano la Sardegna e anche un po’ l’economia.

La visione

La macchina organizzativa l’ha messa a punto Franco Cuccureddu. Sua la strategia pensata per trasformare «l’ultimo dell’anno in un asset della destagionalizzazione. Uno dei tre – dice l'assessore regionale al Turismo -, gli altri sono il Carnevale e la Pasqua». Per l’occasione, il cartellone dell’Isola è sbarcato sui canali Rai. «Con il Capodanno – spiega Cuccureddu – non pensiamo di spostare flussi. Ma sì di veicolare l’immagine di una Sardegna che non ha da offrire unicamente sole&mare. Lavoriamo sul cambio della percezione. E lo stiamo facendo non solo con un calendario importante per qualità e quantità, ma in una data in cui la propensione al viaggio e alla spesa è alta».

Sud Sardegna

A Cagliari l’evento clou fa il paio con Stewart Copeland, il batterista dei Police che si esibirà nel Largo Carlo Felice. Le luci si accenderanno anche su altre tre piazze: Santa Croce, con Smash Hits e il dj set di Zimbra; San Giacomo, con Mr Fantasy e il dj set di Michele Sun; Garibaldi, con The Highwayman band e il dj set di Carlo Leone. A Capoterra, in piazza Liori, “Tieni il tempo” faranno festa insieme a Lo zoo di 105 e Jonny Mele. A Iglesias, sul palco di piazza Sella salgono Le Vibrazioni e il Pagante.

Sfilza di big

A Tortolì, in piazza Rinascita, arrivano gli Zero Assoluto. A Oristano, in piazza Roma, c’è Gaia. A Dorgali, nell’arena eventi Mesaustu, Max Gazzè canta e suona insieme all’Orchestra jazz della Sardegna. Gianna Nannina sbarca in piazza d’Italia a Sassari. Al Molo Brin di Olbia si alterneranno i Pinguini tattici nucleari e Boomdabash. I Negramaro sono le star di Alghero, nel piazzale della Pace. A La Maddalena, in piazza Comando, appuntamento con i Nomadi. A Castelsardo notte pop con Irama ed Elodie, in piazza Nuova. Fred De Palma è Golfo Aranci in piazza Cossiga; Giusy Ferreri a Nuoro in piazza Vittorio Emanuele; Irene Grandi a Bosa in piazza Dante.

Nel lungo periodo

Dal quartier generale di viale Trieste a Cagliari, Cuccureddu sta monitorando le prenotazioni. «Ci risulta – continua l’assessore – che stiano andando benissimo». Fare economica con la notte di San Silvestro rientra nel disegno più complessivo di spostare il Pil del turismo. «Oggi l’industria delle vacanze vale in Sardegna appena l’8 per cento del prodotto interno lordo». Il doppio sarebbe l’optimum. «Crescere di uno 0,1 per cento su base annuale non sarebbe poco», va avanti l’esponente della Giunta che ragiona sulla «curva gaussiana», quel grafico «a campana che è la rappresentazione degli arrivi e delle presenze in Sardegna», concentrati nei mesi estivi, principalmente luglio e agosto. «Dobbiamo almeno ammorbidire l’andamento, non ritrovarci con una piramide. Perché quello non sarebbe un modello di sviluppo turistico sostenibile, né socialmente né economicamente». Cuccureddu chiude con un ultimo dato: «Nel resto d’Italia il tasso medio di occupazione delle camere, sempre su base annuale, è del 36 per cento. In Sardegna siamo intorno al 20. Per invertire la rotta ci vorrà tempo, fatica e impegno. Ma abbiamo iniziato un nuovo cammino».

I precedenti

In Sardegna, sino ad aprile l’assessore al Turismo era Gianni Chessa. Che plaude al lavoro di Cuccureddu. «Finanziare i Capodanni, ma anche gli eventi sportivi come abbiamo fatto noi, è una scelta vincente. Certo, non sempre si possono accontentare tutti i Comuni, ma le feste di San Silvestro, in termine di ricadute, possono diventare come le Cortes Apertas, che fanno leva sul turismo interno». Chessa guarda poi all’altra metà del sistema: «D’inverno i voli sono un problema storico, che si può risolvere solo andando a fare una protesta pacifica a Bruxelles. Nel frattempo bisognerà entrare nell’ottica del doppio scalo, anziché del collegamento diretto. Perché in Europa ci sono 200 milioni di cittadini che cercano tutto l’anno occasioni di viaggio, usando come bussola le tradizioni. E la Sardegna ne ha da vendere».

