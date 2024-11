Capodanno con gli Zero Assoluto 

Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma saranno gli Zero Assoluto a salire sul palco di piazza Rinascita per il Capodanno 2025. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci hanno ottenuto il loro maggior successo nell’estate del 2005 con il singolo Semplicemente che è rimasto per trenta settimane di seguito in classifica. Il successo arriva l’anno successivo con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Gruppi con la canzone Svegliarsi la mattina che si classifica seconda. Il loro ultimo singolo, pubblicato il 19 maggio 2023, s’intitola Sardegna.

L’evento

Dopo i Tazenda e Alfa, Tortolì chiude il triennio post pandemia con un gruppo che ha avuto il maggior successo all’alba del Duemila. Le alternative agli Zero Assoluto erano Anna Tatangelo e Le Vibrazioni, che saranno di scena a Iglesias. A Tortolì la macchina organizzativa, coordinata direttamente dal Comune, uno dei 17 enti locali (l’unico ogliastrino) ad aver partecipato al bando regionale per gli eventi del Capodanno, è già in moto da settimane e, tra qualche giorno, verrà ufficializzato il palinsesto completo. Altra certezza, oltre alla band romana, sarà la presenza dello showman Giuliano Marongiu, ormai di casa a Tortolì e protagonista delle tre precedenti edizioni sul palco nella piazza del multipiano e, lo scorso anno, nell’area Porrà.

La commerciante

Il conto alla rovescia per gli addobbi è iniziato e le festività culmineranno proprio con il concerto in piazza. I commercianti sono fiduciosi: «Abbiamo associazioni e un’amministrazione comunale giovane, animate da voglia di fare e che forse già stanno lavorando affinché tutto ciò avvenga. Tortolì - dice Donatella Serra, titolare de La Pelle - merita di crescere e si può fare sempre meglio. Tutti siamo comunità e tutti dobbiamo impegnarci per il successo di qualsiasi attività e iniziativa».

