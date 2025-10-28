Capodanno, centomila euro per la festa in piazza con un big 

Il Capodanno in piazza è confermato. Sale l’attesa per conoscere il nome degli ospiti al concerto, dopo gli spettacoli dei big Alfa e Zero Assoluto, ma intanto in Comune si occupano dell’aspetto amministrativo del maxi evento che, secondo l’esecutivo di Marcello Ladu, oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione sociale, si configura come un’occasione per movimentare il flusso turistico verso la cittadina, con ripercussioni positive per l’intera collettività e in particolare per quella parte che vive di commercio, turismo e attività indotte, configurandosi quale importante volano per l’economia locale. Allocati in un capitolo del bilancio comunale ci sono 105mila euro, risorse che verranno destinate a un’entità esterna incaricata di curare l’organizzazione, il coordinamento e le varie attività. «Tra i primari obiettivi del Comune - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - vi è la promozione e la realizzazione di iniziative volte ad animare la città in occasione di giornate di festa con l’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del proprio territorio. Le iniziative vogliono promuovere l’immagine del Comune e sostenere le attività economiche». (ro. se.)

