Capodanno,  c’è Alfa in piazza  

Alfa è in pole position per accompagnare Tortolì verso il 2024. Non c’è ancora l’ufficialità, ma potrebbe essere proprio il rapper 23enne nativo di Genova il grande ospite del Capodanno in piazza. Tutti i dubbi verranno dipanati in una conferenza che si terrà in questi giorni in Comune. Se le indiscrezioni verranno confermate, Alfa salirà sul palco per la seconda edizione del Capodanno organizzato dall’associazione culturale Amo il mio paese. Se sul rapper manca ancora l’ufficialità, la certezza è rappresentata da Giuliano Marongiu, showman sardo che presenterà la serata.

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, è l’autore di “Bellissimissima <3”, con il cuore scritto come si faceva quando le emoji non erano così facili da mostrare attraverso una tastiera. Sta avendo un successo forte. La sua hit è uscita lo scorso maggio e ha vissuto, tra primavera ed estate, una popolarità sensazionale. Il pezzo, certificato disco d’oro, ha macinato più di 400 mila ascolti quotidiani su Spotify, diventando uno dei brani più famosi dell’artista e uno dei più forti dell’estate 2023. L’artista ligure è il maggior candidato a salire sul palco che verrà allestito al centro di Tortolì, o sul piazzale multipiano oppure direttamente in via Monsignor Virgilio. Dettagli tecnici curati da Comune e organizzazione. L’anteprima di Capodanno nella cittadina è affidata a Giuliano Marongiu, diventato ospite fisso della piazza. S’inizierà il 29 dicembre con un evento in cui saranno protagoniste le maschere tradizionali, mentre il giorno successivo lo showman originario di Ovodda salirà sul palco insieme a Maria Luisa Congiu per la rassegna Natale in folk. Prima del gran finale di San Silvestro in cui sarà lo stesso Marongiu ad annunciare l’ospite di grido. (ro. se.)

