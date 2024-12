Capodanno, cambia la viabilità in centro

Cambia la viabilità in centro nelle zone dove si terranno il concerto di Stewart Copeland e gli altri spettacoli del capodanno diffuso, in programma tra piazza Yenne e il bastione di Santa Croce. Le novità sono contenute in un’ordinanza firmata da Daniele Olla, dirigente del Servizio opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti.

I divieti di transito

Dalle 7 del 31 dicembre alle 16 del primo gennaio sarà vietata la circolazione in via Sassari, nel tratto compreso tra via Mameli e corso Vittorio Emanuele, in via Mameli (tra via Sassari e largo Carlo Felice), in via Angioy, via Crispi, Largo Carlo Felice, via Roma lato portici, via Sardegna (tra largo Carlo Felice e via Napoli), via del Mercato vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia e piazzetta Savoia, via Baylle, via Manno e il Corso (tra largo Carlo Felice e via Maddalena). Non si potrà transitare nemmeno in via Santa Croce, ma in questo caso solo dalle 16 del 31 dicembre alle 16 del giorno successivo.

Direzioni obbligatorie

Sarà inoltre istituita la direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio tra via Azuni e via Santa Margherita mentre chi transita in via Mameli dovrà obbligatoriamente girare a destra all’incrocio con via Sassari.

Divieti di sosta

In via Santa Croce, oltre alla circolazione, sarà anche vietata la sosta in entrambi i lati della strada dalle 18 del 30 dicembre alle 16 del primo gennaio. Negli stessi orari il divieto di parcheggiare, sia a destra che a sinistra, sarà in vigore anche in via Sassari (tra piazza del Carmine e il Corso), via Mameli (tra via Sassari e il Largo), via Angioy, via Crispi, largo Carlo Felice, piazza Yenne, via Roma lato portici, via Sardegna (tra il Largo e via Napoli), via del Mercato Vecchio, via Sicilia (tra via Baylle e via Napoli), via Dettori, via Savoia e piazzetta Savoia e via Baylle. Anche nella parte centrale del Largo è stato già istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata) da giovedì e sino al pomeriggio del primo gennaio.

Il programma

Il festeggiamento del capodanno inizieranno alle 21 con musica diffusa nei vari palchi disposti per le vie del centro. In piazza Santa Croce ci sarà il dj set Smash Hits a cura di Zimbra. In piazza San Giacomo concerto di Mr Fantasy seguito dal dj set di Michele Sun. In piazza Garibaldi altro dj set The Highwayman a cura di Carlo Leone.

Alle 22,30 in piazza Yenne inizierà il concerto dell’ex batterista dei Police. Alle 23,55 spazio al countdown e brindisi con gli artisti sul palco. A mezzanotte e un quarto è prevista la fine dell'esibizione di Copeland e, subito dopo, via al dj set fino all'una e mezza di notte, quando si concluderanno i festeggiamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA