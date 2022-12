Capodanno al caldo: l’anticlone africano non vuole andarsene 

Dev’essere un tipo che si affeziona, l’anticiclone africano. Infatti non ci lascia nemmeno sotto Capodanno, dopo essere stato uno di famiglia a Natale, e a fotografare questa confidenza con i sardi val bene la foto qui a fianco, scattata al Poetto ieri mattina. Non è un bene, questa primavera decembrina decisamente fuori posto, lo sappiamo: significa che il riscaldamento globale si aggrava a causa dell’inquinamento, al punto che il 2022 è - è stato - un anno record per le temperature. E si continua così, oggi e domani, ma con la probabilità che il quadro cambi un po’ a partire dal 2 gennaio: temperature più fresche, ma ancora nessuna rivoluzione. L’inverno bussa, ma non fa il suo ingresso, insomma.

Primavera fuori posto

Per capire che cosa sta succedendo, e che cosa accadrà nell’immediato, il guru resta il meteorologo. Alessandro Gallo, cagliaritano, dice che sì, per quanto riguarda il tempo atmosferico è ancora primavera e spiega perché: «La presenza sul Mediterraneo dell’anticiclone subtropicale ha portato il tempo stabile e le temperature quattro gradi sopra la media del periodo». Dev’essere diventato un vizio, considerato che continuano a non calare: «Proprio per le alte temperature», conferma, «il 2022 è in testa alla classifica dell’anno più caldo dal 1800: lo certificano i dati dell’Isac, il centro studi del Consiglio nazionale delle ricerche Cnr».

A caval lo tra i due anni

Per quanto riguarda oggi e domani, la Sardegna (e tutta l’Italia) si congeda dal 1022 con bel tempo «e valori di pressione al suolo e in quota tipicamente estivi. C’è giusto qualche infiltrazione umida, che giustifica il transito di una nuvolosità che si alterna ad ampie schiarite». Insomma, non mettete via i costumi da bagno e, se avete voglia di vedere gente, andate nelle spiagge. «Le massime», assicura Gallo, «saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi nei settori centrali dell’Isola, mentre sulle coste viaggeremo tra i 20 e i 23 gradi. Le minime sono previste fra 6 e 8, ma nelle zone costiere si prevedono fra 10 e 12 gradi». In questo quadro, per vedere la neve dovremmo avere un monte alto fra i 2.600 e i tremila metri, ma il Gennargentu è poco sopra i 1.800. A tormentarci, anzi, a continuare a farlo sarà la nebbia, che qualche giorno fa ha scompigliato il traffico aereo nell’Isola. Perché? «L’umidità alta e le inversioni termiche al suolo», spiega il meteorologo, «favoriscono la formazione di banchi di nebbia e foschia densa. Questo fenomeno continuerà a ridurre la visibilità la notte e nelle prime ore del mattino». Ancora venti caldi e umidi, come d’altra parte siamo ormai abituati: Alessandro Gallo li prevede da sud-sud ovest, abbastanza intensi sulle coste esposte a quelle correnti: «Tenderanno a un regime debole, di direzione variabile» nella giornata di oggi, San Silvestro.