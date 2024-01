Capodanno, affari a gonfie vele 

Un brindisi con molti sorrisi dentro. Come quello di Gianluca Piras, ristoratore: «Il cenone a S’Abba ‘e Sa Murta - dice il ristoratore - è andato oltre le aspettative, con l’offerta combinata che ha permesso di riempire anche l’hotel. Il ristorante A Volontà, avendo il concerto dirimpetto, ha scelto il menù con panini. Il bilancio è positivo». Dieci b&b e otto ristoranti fidelizzati che hanno abbracciato la proposta organizzativa dell’associazione Amo il mio paese archiviano l’evento con un segno positivo. «Il Capodanno è andato ben oltre le aspettative. Siamo contenti del risultato straordinario ottenuto con un grande lavoro di squadra», dichiara Cristian Pinna, presidente dell’associazione, auspicando che la festa di San Silvestro si confermi tappa fissa per la cittadina.

Tutto esaurito

Il b&b Il Leccio di via Monsignor Virgilio è stato tra le strutture che hanno accolto gli ospiti fuori stagione. «Esclusivamente venuti a Tortolì per il concerto», ammette Cecilia Chiai, la titolare. «Tutti sardi», aggiunge. A conferma che la ricetta funziona. «L’energia elettrizzante, il frastuono dei cori festosi e l’atmosfera vibrante: ecco cosa è stato il Capodanno in piazza», sostiene con vena orgogliosa Michele Fanni, consigliere delegato al Commercio del Comune di Tortolì che ha sostenuto l’organizzazione dell’evento con un contributo di 30 mila euro. All’interno dell’area concerto 4.600 persone, cui dopo cena si è aggiunta una gran folla anche nel largo Monsignor Virgilio. «Le luci abbaglianti, i balli scatenati e l’entusiasmo contagioso di migliaia di persone unite nell’attesa del conto alla rovescia - aggiunge Fanni - sono state l’essenza dell’indimenticabile notte». Tortolì vuole trovare collocazione fissa nello scenario dei concerti di Capodanno, tanto che nel 2022 l’associazione Amo il mio paese aveva annunciato un programma triennale con ospiti di livello. Lo scorso anno sul palco erano saliti i Tazenda, ora è stato il turno di Alfa. «Un risultato di questa portata - ammette Pinna - è un incentivo in vista del prossimo anno. La risposta della gente ci dà tanti stimoli e coraggio per il prossimo anno».

Meno rischi

Tanti giovani e adolescenti hanno scelto di restare in Ogliastra anziché trascorrere il Capodanno altrove per assistere al concerto dei big della musica nazionale. «Io ho due figlie che lo scorso anno si sono divise tra Olbia e Cagliari. Stavolta - racconta Cecilia Chiai - sono rimaste entrambe a Tortolì, andando al cenone in ristorante: parliamo di gruppi di venti ragazzi. Un evento ben organizzato qui è servito anche a trattenere i nostri giovani, evitando i rischi della trasferta». Basta offrire un’alternativa in casa.

