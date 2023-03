Capocannoniere a sessant’anni Un bomber da 36 gol stagionali 

Con trentasei reti stagionali è il capocannoniere del girone A dell’Over 55. Ignazio Vacca da Masullas sta trascinando la capolista Masnata Chimici, ma non è una novità per uno che ha da sempre il gol nel sangue e che, nella stagione scorsa (con quarantacinque reti), ha regalato il terzo titolo della storia alla sua squadra.

Cannoniere da sempre

La vita calcistica del 60enne attaccante campidanese comincia nel 1984 con la Freccia Mogoro, con cui a 22 anni è capocannoniere nel campionato di Prima categoria. La carriera prosegue (anche in Promozione) con le maglie di Arborea, Guspini, Sardara e Masullas. Dal 2009 inizia l’esperienza negli Amatori con i Drughi di Beppe Ruda, con cui si laurea Campione d’Italia, e poi con Vigili del Fuoco, Johannes e Cruccuris. Da due anni guida l’attacco dei campioni uscenti, allenati da Giovanni Mascia. «Siamo una bella squadretta, con un bel centrocampo e una difesa che subisce poco». A segnare pensa lui, ma «c’è sempre da giocare tutte le partite senza prenderle sottogamba» avverte Vacca: «Col SI. TI. Carbonia abbiamo perso per aver giocato con sufficienza». Una sconfitta che brucia, la prima dopo ben 38 turni di imbattibilità, che durava dalla scorsa stagione. Un incidente di percorso. Anche se «ci sono buone squadre come la Cooper Band che possono dare fastidio, e poi a fine stagione si paga sempre qualche assenza».

Si cerca il bis

L’obiettivo è chiudere al primo posto e giocarsi da protagonisti i playoff puntando alla finale. «Nelle partite secche non si sa mai, potrebbero esserci delle sorprese. Dipenderà da noi». Parola di bomber.