Capo Sant’Elia, la nuova nave antinquinamento 

Il battello Punta Izzo lascia il posto alla nave Capo Sant’Elia, nuova imbarcazione altamente tecnologica pronta a combattere e contrastare le forme di inquinamento a mare. Nei prossimi giorni, come fa sapere la Capitaneria di Porto di Cagliari, la società Castalia, da anni impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto dell’inquinamento marino, «procederà alla sostituzione del battello disinquinante dislocato nello scalo cagliaritano con la nuova unità navale, giunta in porto per il passaggio di consegne operative».

La Castalia, in virtù del servizio di concessione stipulato con il Ministero dell’Ambiente, dunque avrà a disposizione un nuovo mezzo, di recente costruzione e con caratteristiche avanzate «in grado di garantire prestazioni superiori e una maggiore efficacia, grazie alla strumentazione tecnica e alle dotazioni a bordo, che alle dimensioni le quali, con una lunghezza di 42 metri, consentono di operare in condizioni meteomarine complesse, in caso di emergenza».

L’imbarcazione sarà pronta a intervenire, affiancando le autorità competenti nella salvaguardia dell’ambiente marino. La gestione di eventi di inquinamento in mare è attribuita proprio alla Guardia Costiera che ora potrà avvalersi della collaborazione anche dell’unità navale Capo Sant’Elia. «La direzione marittima di Cagliari accoglie con favore l’arrivo del nuovo mezzo perché rappresenta un valore aggiunto in termini di efficienza e tempestività nella risposta a potenziali emergenze ambientali, a beneficio della collettività e della tutela del mare». (m. v.)

