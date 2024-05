Capo Plaza si prepara all’Arabax e intanto duetta con Mahmood  

Un esordio nel 2013, a 14 anni aprendo un canale su Youtube per un percorso che l'ha portato, fra singoli e album a 61 dischi di platino, 30 d’oro, milioni di follower sui social network, collaborazioni con emblemi della scena rap italiana e grandi artisti internazionali. Sono solo alcuni dei numeri di Capo Plaza (all'anagrafe Luca D'Orso, nato a Salerno, classe 1998) che a 3 anni di distanza da “Plaza” (triplo platino) e a 6 da “20” (quadruplo platino), torna con un nuovo album, appena uscito, “Ferite” (Warner music).

La consapevolezza

Un viaggio in 18 tracce, di rivendicazione di sè e crescita, attraverso le sfaccettature del suo hip hop, ma anche con uno sguardo aperto. Nell'album «sicuramente c'è un Capo Plaza più maturo, più consapevole», spiega il rapper, che ora sta preparando il summer tour, che il 12 agosto lo porterà all’Arabax sul palco delle Rocce Rosse. Il disco si chiama “Ferite” (anche title track che apre l'album) «proprio perché penso che sia le nostre vittorie che le nostre sconfitte ci lascino delle ferite addosso ed a volte è bello mostrare entrambe, qualcosa che viviamo tutti, da esseri umani». Allo stesso modo «bisogna anche saper convivere con quelle ferite che non riusciamo a superare. Come si deve prendere il lato positivo di quelle che invece riusciamo a guarire».

«Su un ring»

Tra i temi principali dei brani, amori finiti e vissuti (“Mi riempi di chiamate”, "Baby Girl”), la passione per la propria identità musicale (“Busy”), il legame con il passato (“Non c'è love”), ma anche il confronto con gioie, rischi e pressioni legati all'essere diventato una star così giovane: «Il successo, fra chi ti critica e ti attacca, è come stare su un ring di boxe. Sicuramente oggi ho imparato di più a ridere, a prendere con la giusta stima e correttezza anche le critiche. Prima magari le accettavo di meno, col tempo cresci, capisci. È come se facessi da sparring con il tempo, impari davvero come incassare un colpo e poi anche a fartelo scivolare addosso». Tutto ruota attorno «alla consapevolezza di chi sei e di quello che hai. Non bisogna mai scordarsi da dove si parte e porsi un obiettivo essendo sempre umili. Anche quando ti arrivano addosso le luci dei riflettori e dei flash, devi sempre ricordarti chi sei tu come persona».

Le collaborazioni

Nel disco ci sono anche Lazza, Annalisa, Tedua, Anna e Mahmood, con cui Capo Plaza duetta nel brano “No drama”. «Questo disco è la mia più grande scommessa, anche perché forse è quello in cui mi sono messo più a nudo».

