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Arbus.
12 agosto 2026 alle 00:40

Capo Pecora, l’opposizione: «Silenzio sull’area camper» 

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Sulla realizzazione di un’area di sosta per i camper a Capo Pecora, sito d’interesse comunitario della Costa Verde, i consiglieri della minoranza vogliono vederci chiaro. Il primo passo è un’interrogazione al sindaco di Arbus, Paolo Salis. «Dal 2019», ricorda il capogruppo, Michele Schirru, «l’area è gestita in forma associata con Fluminimaggiore, che è il Comune capofila. La convenzione prevedeva la condivisione delle iniziative intraprese, e tra queste ci sono anche i bandi relativi al Sic Capo Pecora, la gestione del parcheggio, i servizi alla balneazione e la Conferenza dei sindaci quale organo di indirizzo e controllo. Ad oggi il Consiglio comunale non è stato informato su alcuna attività».

Nello scorso mese di giugno, a ufficializzare l’area camper è stata una delibera della Giunta comunale di Fluminimaggiore, richiamando la convenzione con Arbus. Dunque l’interrogazione: «Il nostro Municipio è a conoscenza dell'avvio della procedura di affidamento dell’area di sosta per i camper e dei servizi connessi? Ha espresso i pareri obbligatori per la definizione del bando? Come mai il Consiglio è rimasto all’oscuro? Quali attività siano state svolte, dal 2019 ad oggi?». L’opposizione di Arbus ora attende delucidazioni dall’esecutivo.

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