Capo Mannu, barca in avaria 

Una barca con due persone a bordo si è trovata in difficoltà al largo di Capo Mannu. Provvidenziale l’intervento della Capitaneria di porto che ha salvato i due turisti.

L'episodio è accaduto venerdì pomeriggio a circa tre miglia nautiche al largo di Capo Mannu; intorno alle 16.30 la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto una chiamata di soccorso (tramite il numero di emergenza 1530) da parte del conduttore di una barca che ha riferito che il natante stava imbarcando acqua e non era in grado di riprendere la navigazione. La Guardia costiera ha inviato immediatamente la motovedetta CP 893, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, invitando gli occupanti della barca a indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma in attesa dei soccorsi. Quando la motovedetta è arrivata nella zona di Capo Mannu ha individuato il mezzo in difficoltà e il personale ha prestato assistenza ai due diportisti, che erano partiti da Carloforte ed erano diretti verso la Costa Smeralda. Poi, visti i danni dello scafo e soprattutto le condizioni meteo marine in peggioramento , si è deciso di puntare la rotta verso il porticciolo di Torregrande.

