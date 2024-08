Capo Frasca, sit-in dei diportisti 

La borgata di Marceddì nel comune di Terralba sarà di nuovo al centro di una protesta, questa volta a manifestare pacificamente sono i diportisti che chiedono di poter transitare nei pressi della costa di Capo Frasca senza dover incorrere in sanzioni.nfatti, chi si avvicina o decida di approdare in una delle calette, anche durante il periodo estivo, rischia una sanzione salata perché l’area è vincolata dalla presenza della base militare.

La manifestazione

Domani dalle 9 i diportisti di Marceddì si ritroveranno al porticciolo per poi partire dopo un’ora, a bordo delle proprie imbarcazioni, verso le acque antistanti la base militare di Capo Frasca. «Sarà una manifestazione pacifica – spiega Franco Argiolas, vice presidente dell’associazione Diportisti Capo Frasca – chiediamo di poter accedere liberamente al mare e alle cale». Dal 2017, in seguito a un accordo tra l’allora Giunta Pigliaru e il Ministero della Difesa, vennero dificniti precisi accordi sulla fruizione di quell’aere. Il documento prevedeva «la cessione definitiva dell'area costiera di S'enna e S'arca e Punta S'Aschivoni; aree di protezione per le zone archeologiche e fruibilità delle stesse attraverso accordi tra Comune e Difesa; utilizzo del porticciolo interno per le imprese di pesca con accesso da terra». In quel documento non erano contemplate le cale de Sa Niedda, la Spiaggia di Capo Frasca e la spiaggia di Torre Nuova. Oggi però i diportisti chiedono di potervi accedere, «in virtù di un prezzo alto pagato dall’intera comunità negli ultimi 60 anni, da quando, cioè, il territorio è soggetto alle servitù militari».prevedeva inoltre il blocco delle esercitazioni dal 1 giugno al 30 settembre. «Oggi con il progetto Leonardo e la scuola di volo gli aerei volano anche in estate», spiega Argiolas.

Le sanzioni

Poter accedere a queste spiagge o poter transitare nelle acque senza limitazioni durante il periodo estivo, senza il rischio di incappare in una sanzione, per i diportisti sarebbe già un sollievo: «Alcuni hanno ricevuto sanzioni da 150 euro per essersi avvicinati alla costa – conclude Argiolas – e negli anni passati le multe sono state numerose. Abbiamo provato ad appellarci ai rappresentanti politici ma ad oggi non si hanno risposte».

