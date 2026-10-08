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Stintino.
09 ottobre 2026 alle 00:50

Capo Falcone, attesa da 50 anni per le opere di urbanizzazione 

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Si riaccende il caso delle opere di urbanizzazione del comprensorio di Capo Falcone, 28 comparti con oltre 600 abitazioni, costruite a pochi passi dalla zona di La Pelosa. Strade e marciapiedi dissestati, con le opere di urbanizzazione realizzate solo in parte a distanza di oltre cinquant’anni, da quando nel 1968 fu stipulata la convenzione fra la società lottizzante Turisarda srl e il Comune di Sassari, poi ricadente nel Comune di Stintino.

L’obbligo della società era quello di realizzare la rete viaria e idrica, l’illuminazione pubblica e l’impianto fognario, oltre agli interventi di manutenzione fino a quando il Comune non avesse preso in consegna le opere. Un passaggio mai avvenuto. Soltanto nel 2007 la sentenza del Consiglio di Stato ha sancito la perdita di efficacia del piano di lottizzazione e della convenzione. Una decisione che ha bloccato la realizzazione delle opere di urbanizzazione. «Turisarda non solo si rifiuta di adempiere, - spiega l’avvocato Giorgio Soletta, - ma vuole fare ricadere le conseguenze del proprio inadempimento sui condominii, nei cui confronti si era obbligata con il Regolamento del Comprensorio». Due le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione che, riconoscendo la società Turisarda inadempiente, la stessa non potrà rivalersi sull’intero condominio ma sui singoli acquirenti delle case, per i costi sostenuti sulle manutenzioni. La seconda sentenza stabilisce che Turisarda dovrà quantificare i costi delle opere svolte e dimostrare che sono state risolutive.

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