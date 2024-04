Capo Comino,  i misteri sul rogo 

Potrebbero essere le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente nell’area a dare elementi decisivi per far luce sul misterioso incendio che due sere fa ha completamente distrutto il chiosco Punta Est di Capo Comino a Siniscola. L’episodio, sul quale indagano i carabinieri, si è verificato poco dopo le 22 di martedì in uno degli angoli più suggestivi del litorale. Le fiamme divampate nel locale e sospinte dal forte vento di maestrale si sono propagate anche a un boschetto che si trova adiacente alla spiaggia, costringendo la Protezione civile a un duro lavoro di spegnimento per oltre 4 ore. Sul posto oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Siniscola, è arrivata anche una autobotte da Nuoro. A dar manforte ai pompieri anche i barracelli di Siniscola. A Punta Est sono subito giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce sulla natura dell’incendio. Gli investigatori hanno già sentito i proprietari del chiosco che in vista dell’apertura stagionale si erano già messi al lavoro per preparare i locali. Due sere fa però della loro attività è rimasto ben poco. Le fiamme hanno divorato la struttura in legno distruggendo i macchinari presenti al suo interno e provocando danni per centinaia di migliaia di euro. Ancora incerte le origini del devastante rogo. Gli elementi raccolti dagli inquirenti, pur non confermandola, non escludono la matrice dolosa, anche se resta probabile anche un possibile corto circuito all’impianto elettrico del chiosco. Una risposta può arrivare dalle immagini salvate in remoto dalle telecamere di sicurezza che sono andate distrutte.



