Capo Caccia, sosta selvaggia 

Il parcheggio selvaggio è all'ingresso della Grotta di Nettuno. Oltre 200 mila persone ogni anno visitano l’antro. La metà ci arriva via mare, il resto raggiungendo in macchina o in moto il piazzale del belvedere di Capo Caccia, creando disagi alla circolazione, perché la strada, la provinciale 55, è troppo stretta e la piazzola per le auto poco capiente. Le auto sostano sul ciglio della carreggiata, i pullman non riescono a transitare, poi ci sono i pedoni e i ciclisti che circolano in una situazione di estremo pericolo. Ecco perché l'ente parco sta cercando di mettere a punto una soluzione alternativa che prevede un’area di sosta con 250 stalli e l'utilizzo di bus elettrici diretti al piazzale della Grotta.

Il progetto

Ci sono 700mila euro per dare gambe al primo lotto: 500 mila euro provengono dalla Rete Metropolitana e ulteriori 200 mila euro dal Ministero per la Transizione Ecologica. «L’obiettivo è creare un capolinea, – spiega il direttore Mariano Mariani – dove lasciare le auto e trovare soluzioni di trasporto pubblico alternative: bus e trenini elettrici». Il promontorio di Capo Caccia, geo-sito di valenza internazionale ad alta vocazione turistica, è un’area tra le più sensibili del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana, ma è anche soggetta ad un forte carico antropico nel periodo estivo. «Il problema degli accessi con le auto ed i pullman al promontorio per la visita alla Grotta di Nettuno è una criticità nota ormai da anni – continua Mariani - ma è diventata oggi una vera emergenza per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità e per i rischi ambientali sugli habitat e sullo stesso patrimonio geologico del sito». Ci sono stati impedimenti con l’Amministrazione comunale (che avrebbe dovuto co-finanziare la progettazione dell’intervento e non lo ha ancora fatto), con la Soprintendenza e la Tutela del paesaggio per gli aspetti paesaggistici e con la Provincia per gli aspetti della sicurezza dell’area di sosta. «Le interlocuzioni sono tuttora in corso – assicura il direttore del Parco – e siamo certi che l’area di sosta potrà essere pronta per la prossima estare». Nel 2025 sarà fruibile anche la vicina Grotta Verde e l’afflusso di turisti aumenterà. Ecco perché è di vitale importanza introdurre una sorta di Ztl, nelle ore di punta.

