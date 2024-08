Capo Caccia, sfregio eolico alla “Escala de Cabirol” 

Antoni Simon Mossa, l’architetto ideologo dell’indipendenza della terra dei Nuraghi, non progettava, incastonava. Il fascino del paesaggio era il suo compasso, l’orizzonte dell’Isola il suo righello. L’opera più silenziosa del grande maestro, alta come un grattacielo di 40 piani, c’è, ma non si vede. L’ha scolpita sulla roccia, invisibile e sinuosa, l’ha progettata come un ascensore pedestre per scalare il cielo di Capo Caccia. Il nome è più che una similitudine: “Escala del Cabirol”, la “scala del capriolo”. Quattrocento metri di estensione, 654 gradini per scalare le profondità della Grotta di Nettuno e traguardare l’orizzonte mozzafiato di Capo Caccia.

Meraviglia universale

Chi non ha compiuto l’impresa della discesa e della salita non ha mai visto una delle meraviglie universali del Continente Sardo. Di certo su questi prosceni non ci sono passati gli ultimi predatori in ordine di tempo del vento e del mare di Sardegna, giunti su quel promontorio solo grazie a cartine nautiche e batimetriche d’altura. In questo periplo di pale eoliche che si sta progettando intorno all’Isola, l’ultimo baluardo da attaccare è quello davanti a Porto Conte, l’oasi naturalistica di Alghero, un vero e proprio paradiso terrestre, intonso ed esclusivo, protetto e irripetibile.

Svedesi in trasferta

La scalata nel cuore di quello scenario è targata Svezia. Il nome della società è più quello di un medicinale che di un toccasana, al solo leggerlo ti ammali più che guarire: Avenhexicon . I libri fiscali la sigillano come una joint venture al 50%, tra una società che si autodichiara impegnata nello sviluppo di impianti rinnovabili, Avapa Energy S.r.l., sede a Bologna e la compagine svedese Hexicon A.B , sede nel cuore di Stoccolma, nella centralissima Östra Järnvägsgatan , dirimpettaia del Casinò Cosmopol, lontana molto più di una millemiglia dalle falesie di Capo Caccia.

Mai passati

Che questi inviati nordici ad Alghero non ci siano mai passati lo scrivono aperti verbis nei loro documenti progettuali: «Per le scelte progettuali finalizzate all’individuazione delle posizioni delle turbine eoliche si è fatto riferimento alle informazioni fornite dalle carte nautiche, all’analisi delle batimetrie dell’area, all’analisi della risorsa eolica disponibile e della direzione prevalente del vento, all’andamento dall’intensità ed alla frequenza delle rotte navali, nonché all’esigenza di individuare un layout funzionale alle finalità dell’opera». A loro di Capo Caccia e Porto Conte frega poco, o meglio niente.

Zecca di Stato

Di quella falesia imponente che da milioni di anni racconta quel mare turchese non hanno la minima cognizione, il loro unico pensiero è quella “zecca” di Stato eolica che dispensa soldi freschi ad avventori di ogni latitudine. Il loro piano, in competizione con altri due colossi dell’energia tutto pale ed incentivi, Acciona e Regolo Rinnovabili , è da tempo in gestazione tra ministeri e uffici del mare. In Capitaneria la richiesta di Concessione d’uso del Demanio Marittimo è protocollata da tempo: chiedono uno specchio acqueo davanti a Capo Caccia di 382 chilometri quadri, per essere più espliciti 38.200 campi di calcio in mezzo al mare, sul quale piazzare 54 pale eoliche da 332 metri di altezza e un cavidotto marino di circa 41 km fino al molo sopraflutto del Porto di Alghero.

Mani sul “Creato”

In pratica vorrebbero mettere le mani su quel “Creato” divenuto oasi protetta nel 2002 con l’obiettivo sacrosanto di tutelare l’area tra Punta Giglio e Capo Caccia. Un piano, quello svedese, che appare una vera e propria dichiarazione di guerra all’immenso patrimonio paesaggistico e all’infinità esclusività di quell’area, dalla grotta sommersa di Nereo, la più estesa d’Europa, alle grotte del Giglio, del Pozzo, del Falco e il tunnel azzurro, che attraversa il promontorio tra Cala della Barca e Cala Puntetta. Un colpo letale per turismo, navigabilità, pesca e persino per il Santuario dei Cetacei.

Affare internazionale

L’affare è ciclopico, tutto finanziario e internazionale. L’operazione ha tasche e testa in Svezia: è la società Hexicon in persona a puntare le proprie doppie pale sulla Sardegna nord ovest, come recita il progetto “Sardinia North-West ”, già approvato nella prima istanza ministeriale. Marcus Thor , amministratore delegato svedese, ha le idee chiare: «Una parte importante del nostro modello di business è entrare in nuovi mercati promettenti il prima possibile e di mettere a disposizione le nostre capacità di sviluppo del progetto insieme ai partner locali”.

Tedeschi e Spagnoli

Dovranno fare i conti con gli altri progetti di devastazione marina della Sardegna occidentale, a partire dai loro dirimpettai di Acciona con il progetto “Mistral”, 32 pale da Bosa a S’Archittu, e i tedeschi di BayWa con il progetto “Alg”, 34 aerogeneratori da Bosa a Cabras. Loro, a differenza della “ Escala del Cabirol ”, non passeranno inosservati, la scalata sarà a colpi di grattacieli d’acciaio conficcati in mezzo al mare, sacrificio estremo per i loro affari in terra e mare sardo.

