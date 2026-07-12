Capo Caccia, le grotte conquistano i turisti 

Le grotte di Capo Caccia si confermano anche a giugno tra le principali attrazioni turistiche di Alghero. La regina resta la Grotta di Nettuno, che nel mese appena concluso ha accolto circa 39mila visitatori, contro i 42.179 dello stesso periodo del 2025. Un lieve calo nelle presenze che non ha però inciso sugli incassi: grazie all’adeguamento del prezzo del biglietto introdotto lo scorso anno, la celebre cavità carsica ha registrato entrate per circa 645mila euro, in crescita rispetto ai 554mila euro di giugno 2025. In media circa 1.400 visitatori al giorno, a conferma il forte richiamo del sito.

Numeri positivi anche per la Grotta Verde, con circa 3.500 visitatori. Un dato più contenuto rispetto alla Grotta di Nettuno, perché l’antro sul versante orientale può ospitare solo 30 persone per turno, una scelta adottata per garantire la tutela di un ambiente naturale particolarmente delicato. Intanto il Parco naturale regionale di Porto Conte, che gestisce la Grotta Verde, ha migliorato anche l’accoglienza nell'area di Capo Caccia. Per alleggerire il traffico e rendere più sicuro l’accesso, la strada provinciale è stata chiusa alle auto nell’ultimo tratto ed è stato attivato un servizio di navette tra Casa Gioiosa e il piazzale panoramico, soluzione che sta contribuendo a rendere più ordinata e sostenibile la visita a uno dei luoghi simbolo del turismo algherese.

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