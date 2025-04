Capo Boi nel Cammino delle cento torri costiere sarde 

La Giunta comunale di Sinnai ha approvato il protocollo d'intesa per l'adesione al Cammino delle 100 torri. Un Cammino mirato alla scoperta del patrimonio identitario, culturale e religioso della Sardegna lungo il periplo dell’isola per una totalità di 1284 chilometri suddivisi in otto vie principali e 70 tappe percorribili a piedi, bici e a cavallo, perfino in canoa o barca a vela.

Ottanta sono i Comuni che hanno già aderito al progetto. Con un denominatore comune rappresentato dalle torri costiere. Nel tragitto sono percorribili anche numerosi siti naturali protetti e parchi regionali. Sinnai ospita la torre di Capo Boi risalente al 1591. Una struttura di straordinaria bellezza che può diventare un punto turistico di grande interesse. «L’obiettivo primario – è detto nella delibera dell’esecutivo - è quello di promuovere il nostro territorio. Con particolare riguardo agli aspetti ambientalistici e storico-culturali, in un contesto di valorizzazione turistica e i suoi risvolti economici e sociali anche per promuovere le attività di associazioni e cittadini che portino a divulgare la conoscenza del territorio e potenziare uno sviluppo sociale, turistico ed economico.

La torre di Capo Boi si trova sopra un promontorio, a 120 metri sul livello del mare. Si tratta di una torre di avvistamento, che da quasi cinque secoli domina un panorama spettacolare nell’enclave costiera di Sinnai. (r. s.)

