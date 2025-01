Capo Bellavista, la stazione meteo sarà automatizzata 

La stazione meteo di Capo Bellavista avrà una seconda vita. Il servizio, che dopo ottant’anni di presidio fisico ha cessato l’attività il 31 dicembre, verrà automatizzato. «Sarà così entro il 2026», dice il comandante per l’Aeronautica militare in Sardegna, generale di Divisione aerea Davide Cipelletti. Ora le informazioni meteorologiche sono assicurate tramite precisi sensori e la chiusura rientra in un vasto processo di ottimizzazione che l’Aeronautica ha compiuto su tutto il territorio nazionale. Alla stazione lavoravano cinque sottufficiali, trasferiti nelle basi di Perdasdefogu e Decimomannu. Oltre a rilevare i dati relativi a temperatura, precipitazioni, pressione atmosferica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, l’Aeronautica, attraverso il lavoro dei suoi previsori, forniva a tutte le istituzioni i dati meteorologici, compresi quelli relativi allo stato del mare. Servizio che continuerà a garantire, ma secondo differenti modalità: alle tradizionali attività di rilevazione subentrerà la domotica. Il programma di rinnovamento entrerà a pieno regime entro il 2026 con l’installazione di una stazione remotizzata in grado di fornire una rilevazione complessiva dei dati meteorologici più accurata e precisa anche senza la presenza del personale. (ro. se.)

