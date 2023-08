Capitombolo Roma Fa festa il Verona 

Verona 2

Roma 1

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano (8’ st Faraoni), Hongla, Duda (26’ st Bonazzoli), Doig; Folorunsho (43’ st Saponara), Ngonge (8’ st Serdar); Djuric (43’ st Mboula). All. Baroni.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente (1’ st El Shaarawy); Kristensen (1’ st Spinazzola), Cristante, Paredes (1’ st Aouar), Pellegrini, Zalewski (6’ st Karsdorp); Dybala (23’ st Solbakken), Belotti. All. Mourinho (in panchina Conti).

Arbitro : Doveri di Roma1.

Reti : pt 4’ Duda, 49’ Ngonge, 11’ st Aouar.

Note : espulso Hien, ammoniti Dybala, Aouar, Dawidowicz, Pellegrini.

Verona. In attesa di Lukaku, il bomber che darebbe peso all’attacco e alle ambizioni della squadra, la Roma cade a Verona e resta ferma a un punto dopo due giornate. Capitombolo in fondo meritato, perché i padroni di casa hanno giocato con più convinzione aggredendo i giallorossi e portandosi sul 2-0 con Duda e Ngonge a fine primo tempo.

La ripresa

Gli ospiti hanno cominciato a spingere nella ripresa e finalizzato la mole di gioco con il nuovo acquisto Aouar all’11’: c’era il tempo per recuperare ma, nonostante l’espulsione di Hien, il risultato non è cambiato. Per Mourinho, assente per squalifica, è già crisi. E venerdì c’è Roma-Milan.

RIPRODUZIONE RISERVATA