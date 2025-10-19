capitombolo del villasimius 

Villasimius 0

Santa Teresa 2

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Concas, Caferri (21’ st Muzzo), Isaia, Kiwobo, Garau, Saba (1’ st Scarpato, 19’ st Omofonmwan), Sinha, Ragatzu (13’ st Dambros), Cannas, Beugrè. In panchina Gonzalez, Zedda, Cogoni, Marras, Festino. Allenatore Antonio Prastaro.

Santa Teresa Gallura (4-3-3) : Pedalacq, Aylal, Sanna, Braga, Secci, Zupel, Generoso (19’ st Edosomwan), Ziani (48’ st Casu), Ortiz (26’ st Montserrat), Djeje (43’ st Laurent), Siamparelli (14’ st Vita). In panchina Ferraro, Carlander, Poli, Traore. Allenatore Celestino Ciarolu.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Reti : st 3’ Ziani e 14’ Zupel.

Note : ammoniti Kiwobo, Beugrè, Isaia, Generoso, Vita, Braga, Pedelacq.

Villasimius. Con due reti nella ripresa, il Santa Teresa conquista la prima vittoria stagionale, superando con merito un Villasimius apparso affaticato e condizionato dagli acciacchi post-Coppa Italia contro la Nuorese.

La squadra ospite, guidata dall’esperto Celestino Ciarolu, ha confermato tutto il proprio valore, dimostrando che i risultati negativi delle prime cinque giornate non rispecchiavano né il reale potenziale della rosa né quanto mostrato in campo.

Il primo tempo è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte ma senza reti.Nella ripresa, il Santa Teresa parte con intensità e al 3’ sblocca il risultato su punizione con lo specialista Ziani. Gli uomini di Ciarolu continuano a spingere e al 14’ raddoppiano con un gran tiro al volo di Zupel dal limite, al termine di una bella azione corale. Il Villasimius non riesce a reagire, mentre Pedalacq e compagni gestiscono il vantaggio e conquistano tre punti importanti e meritati. «Una grande prestazione», commenta il tecnico Celestino Ciarolu, «come tutte le altre, solo che questa volta abbiamo concretizzato».

