Capitombolo del Monastir 

Trastevere 4

Monastir 1

Trastevere (4-2-3-1) : Della Rocca; Angelilli (48’ st Cavaliere), Petrucci, Mattia, Zitelli; Compagnone (31’ st Morano), Massimo (44’ st Baldari); Ferraro (36’ st Ronci), Crescenzo, Ferrante; Lorusso (42’ st Drisaldi). In panchina Zandri, Giordani, Angeloni, Rasicci. Allenatore Bernardini.

Monastir (4-3-3) : Fusco; Pinna (41’ st Bellino), Cortinovis, Jah, Porru; Piro (42’ st Piga), M. Conti (42’ st Piras), Corcione, Porru; Leone; Aloia (41’ st Ferraro). In panchina Cocco, Pisano, B. Conti. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : De Angelis di Nocera Inferiore.

Reti : pt 31’ Lorusso (r), 38’ Crescenzo; st 29’ Piro, 38’ e 40’ Morano.

Note : ammoniti Pinna, Corcione, Jah, Zitelli, Petrucci. Recupero 1’ pt – 4’ st.

ROMA. Stop per il Monastir, battuto 4-1 in trasferta dal Trastevere nell’anticipo di campionato. Un punteggio netto che non rispecchia la reazione positiva nella ripresa degli uomini di Angheleddu.

Al Trastevere Stadium i biancoblù giocano senza gli indisponibili Ardau, Naguel e Gibilterra. Al 3’ i padroni di casa vanno vicini al gol con una deviazione di Compagnone. Al 23’ arriva il primo squillo biancoblù con un tiro di Corcione bloccato dal portiere. Al 31’ il Trastevere passa: Piseddu commette fallo in area su Crescenzo e dal dischetto Lorusso insacca. Al 38’ i laziali raddoppiano con Crescenzo che segna servito da Lorusso. Il Monastir recrimina tuttavia con l’arbitro per un sospetto fallo su Pinna non ravvisato all’inizio dell’azione.

In avvio di ripresa il Monastir è più propositivo. All’11’ Pinna crossa dal fondo per Aloia che si gira e calcia ma Della Rocca sventa. Al 19’ sempre il portiere di casa si fa trovare pronto sul colpo di testa di Aloia. Al 23’ sulla sinistra Leone crossa al centro per Aloia, si supera ancora Della Rocca. Al 29’ la squadra di Angheleddu accorcia con Piro che realizza con un bel destro nel sette. Subito dopo i biancoblù protestano con l’arbitro per un fallo non ravvisato in area su Manuel Conti. Nel finale il Trastevere chiude il match con Morano che al 38’ e al 40’ batte Fusco con due conclusioni precise in area.

