Capitombolo arzachena 

Arzachena 0

Casertana 1



Arzachena (4-3-3) : Fusco, Pischedda, Bonacquisti, Dicorato, Sartor, Gibilterra, Sosa, Mannoni (10’ st Pinna), Marinari, Bellotti, Lika (43’ st Manca).In panchina Ruzittu, Piga, Usai, De Rogatis, Poli, Gala, Melis. Allenatore Nappi.

Casertana (4-3-3) : Prisco, Sabatino, Soprano, Tringali (6’ st Matese), Ferrari (36’ st Liurni), Bollino (36’ st Rainone), Cugnata (21’ st Sena), Casoli, Turchetta, Manzo, Paglino. In panchina Romano, Galletta, Vacca, Atteo, Guida. Allenatore Cangelosi.

Arbitro : Papi di Prato.

Rete : 8’ Ferrari.

Note : ammoniti Dicorato, Sabatino, Casoli. Recupero. 1’ pt, 5’ st.

Arzachena. Al Biagio Pirina i campani della Casertana vincono per 1-0 contro la formazione di Nappi che ci ha provato ma ha dovuto fare i conti con una squadra più in forma. Al 5’ il tiro di Turchetta da fuori aerea è debole e Fusco para senza problemi. Doccia fredda per gli smeraldini all’8’: Casoli riceve in area, cross per Ferrari che la manda nell’angolo destro e spiazza Fusco. In questo frangente poche le azioni delle formazioni, ma l’Arzachena sente il pressing dei campani. Al 24’ Pischedda prova la conclusione poco fuori area, Prisco si tuffa e para senza difficoltà. Al 42’ in area Gibilterra per Mannoni che ci prova di testa, Prisco para ancora.

Nella ripresa al 4’ Bollino tenta un gol acrobatico, palla fuori. Pochi secondi dopo Turchetta affonda e prova il tiro, Fusco para. All’8’ ancora Turchetta dalla distanza: la traversa impedisce che la Casertana segni il secondo gol. Poche le azioni dell’Arzachena, che si deve confrontare con una squadra che non molla. Al 40’ Turchetta ancora vicino al gol, questa volta prende il palo. Sempre lui, al 45’, prova il tiro diretto appena fuori dall’area, Fusco con le dita la manda in alto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata