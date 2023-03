Capitola Sonego, Berrettini facile 

Un fratello su due, come da pronostico, Matteo Berrettini ha conquistato i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il 26enne tennista romano n. 24 al mondo ha eliminato agli ottavi il coetaneo svedese Elias Ymer (n. 170) per 6-3-6-3. Ko prevedibile per il fratello minore Jacopo Berrettini (n. 842), battuto dall'australiano Alex de Minaur (n. 22) col punteggio di 6-1 6-0. Matteo avrà adesso una seconda sfida scandinava ma ben più impegnativa. A contendergli l’accesso in semifinale ci sarà il danese Holger Rune, diciannove anni e già top ten del mondo, che ha concesso appena due game al portoghese Nuno Borges (85). Per il vincitore ci sarà lo stesso de Minaur o il giapponese Taro Daniel e, nell’eventualità di arrivare in finale, un avversario statunitense, dato che la parte alta del tabellone sono rimasti solo McDonad, Paul, Fritz e Tiafoe.

A Dubai

Si è invece fermata ai quarti la corsa di Lorenzo Sonego a Dubai. Dopo la bella vittoria su Felix Auger-Aliassime (che gli farà guadagnare una decina di posizioni, riportandolo attorno al numero 57, il torinese si è arreso a Sascha Zverev (testa di serie n. 7). Il tedesco, che sta risalendo la classifica dopo il lungo infortunio, si è imposto per 7-5, 6-4 in poco mendo di due ore e adesso incontrerà il secondo favorito, il russo Andrey Rublev.

A Santiago

In Cile, dopo Lorenzo Musetti è uscito negli ottavi anche Marco Cecchinato, battuto in tre set dal brasiliano Thiego Monterio 3-6, 6-3, 6-2, mentre Riccardo Bonadio ha affrontato il forte serbo Laslo Djere.