Capitano picchiato, due in manette 

Inseguito, speronato e aggredito. Venerdì sera a Elini due persone hanno preso a calci e pugni il capitano della compagnia dei carabinieri di Lanusei, Giuseppe De Lisa. L’ufficiale, 38 anni, seppur sotto shock per l’accaduto, ha fatto scattare le ricerche subito culminate in due arresti. Ai domiciliari sono finiti Adolfo Sulis, 37 anni, e Simone Usai (22), entrambi di Elini. Davanti al gip, nell’udienza di convalida fissata per domani, dovranno rispondere dei reati di violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento. Al comandante della compagnia, operativo in Ogliastra da settembre 2019, i medici dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei hanno assegnato dieci giorni di prognosi.

I fatti

Tutto è successo venerdì sera. Il capitano, libero dal servizio, passava lungo via Deledda alla guida della sua moto. Dopo essersi qualificato, ha chiesto ai clienti di un bar affacciato sulla via principale di spostare alcune auto parcheggiate male. È stato subito ascoltato. Invece Sulis e Usai, secondo la ricostruzione elaborata dai militari, hanno inseguito in macchina l’ufficiale che nel frattempo si era allontanato. Lo hanno raggiunto e con l’auto hanno speronato la moto che si è ribaltata. Poi lo hanno colpito con calci e pugni, danneggiando anche il motociclo. La pronta reazione dell’ufficiale ha fatto desistere i due aggressori, che si sono dileguati.

Dopo le prime cure ricevute in ospedale, il capitano è rientrato in servizio, ha coordinato le ricerche, l’acquisizione e la visione delle immagini di videosorveglianza, delle banche dati e dei social. In pochissimo tempo, Elini è un piccolo paese, Sulis e Usai sono stati trovati e arrestati dai carabinieri della stazione di Ilbono, del nucleo operativo e radiomobile, coadiuvati da tutto il personale della compagnia. È stata riconosciuta la loro auto e gli indumenti che indossavano.

Il sindaco

Il sindaco di Elini, Vitale Pili, condanna l’atto di violenza. «A nome di tutta la popolazione di Elini chiedo scusa. Prima di tutto alla persona Giuseppe De Lisa, chiedo scusa al capitano e comandante della compagnia e a tutta l’Arma dei carabinieri, che con la loro professionalità e spirito del dovere e del servizio pubblico, lavorano affinché i cittadini possano vivere tranquillamente nella liberà delle regole. Sono esterrefatto, incredulo, rammaricato e indignato, sia come cittadino di Elini che come persona. Convocherò immediatamente il Consiglio comunale, invitando i nostri concittadini a essere presenti, affinché si prendano le dovute distanze da questi gravissimi episodi e si possa percorrere un’unica strada, che è quella del vero senso civico, del rispetto reciproco, del rispetto verso lo stato e i suoi rappresentanti istituzionali».

