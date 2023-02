Capitani coraggiosi in versione carnevale 

In attesa della sfilata in maschera condivisa con Quartucciu - che di fatto ospiterà la tappa finale del corteo selargino - i festeggiamenti del Carnevale di Selargius partono domani al teatro comunale Sì ‘e Boi. Tutto organizzato da Cada Die Teatro, con la rassegna Capitani coraggiosi che per l’occasione sarà in maschera, fra zeppole, musica e giochi.

Si partirà alle 16 con le incursioni dei Clown poliziotti (Teatro del Sottosuolo), per poi proseguire con Come un Luna Park, attività ludiche a cura dei Cemea, e Giochiamo con trasporto con gli Amici della bicicletta. Sino all’appuntamento della merenda delle 17, rigorosamente a base di zeppole. E alle 17,30 spazio a “Paidia”, del Teatro del Sottosuolo: «Uno spettacolo di teatro circo con il sapore del nonsense e un retrogusto noir», spiegano gli organizzatori, «un tocco di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido ed errore. Le tecniche e le sperimentazioni circensi con la giocoleria e con la bicicletta acrobatica esprimono le sfumature del pericolo e del divertimento, con una musica originale suonata dal vivo, creata e mixata».

Mentre per per domenica 26 febbraio è in programma la sfilata ospitata dal Comune vicino: raduno in piazza Cellarium alle 15, partenza alle 15,30 e corteo che passerà per via Istria, via Roma e via Rosselli, per poi incontrare quello proveniente da Quartucciu in via Mogoro, con tappa finale al parco Sergio Atzeni.

