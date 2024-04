Capitaneria, Valente lascia: il comando passa a Stella 

Sarà un nuovo comandante, a guidare la Capitaneria di porto nell’ormai imminente stagione estiva, durante la quale il Corpo che fa capo alla Marina militare è particolarmente impegnato per la sicurezza in mare di bagnanti e imbarcazioni.

Domani il contrammiraglio Mario Valente lascerà il comando della Capitaneria al capitano di vascello Giovanni Stella. La cerimonia per il passaggio di consegne è in programma proprio domattina, alle 11, nella sede della Capitaneria di porto in via dei Calafati.

Alla cerimonia parteciperà anche il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Nicola Carlone.

RIPRODUZIONE RISERVATA