Capitaneria, Pucci saluta la Sardegna 

Passaggio di consegne alla Capitaneria di porto di Oristano-Santa Giusta. Il capitano di fregata Federico Pucci, 51 anni, dopo ben 22 anni lascia la Sardegna per approdare in un’altra Isola: andrà alla Capitaneria di Trapani con l’incarico di comandante in seconda. Ieri mattina nella darsena di Santa Giusta, alla presenza delle autorità civili e militari, Pucci ha passato il testimone al capitano di fregata Andrea Chirizzi, 43 anni originario di Carmiano in provincia di Lecce.

Federico Pucci, origini ligure, era arrivato in Sardegna giovanissimo prima a Porto Torres poi al Circomare di sant’Antioco. Nel 2022 l’arrivo a Oristano, dove si è distinto per professionalità e competenza; alla cerimolnia di ieri erano presenti anche i vertici del comando marittimo ammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari e il contrammiraglio Enrico Pacioni, comandante marittimo della Sardegna.

