capitana, i leader si rafforzano optimist, sirena precede usai 

Due passi avanti, per il 16° campionato invernale di Marina di Capitana, entrato nella seconda fase. A dispetto del vento leggero, gli equipaggi hanno messo a segno due prove a bastone, per un totale di nove in sette manche.

Fatta eccezione per l’Altura Open gruppo A, dove Free Emotions e Free Fun si sono divisi le vittorie di giornata, negli altri raggruppamenti si sono registrate le doppiette da parte dei leader, sempre più soli e forti al comando.

Le classi

Tra i monotipo G34, India (Stinca) allunga in modo deciso su Juliet (Diversamente Invela). Ancora più netto il vantaggio accumulato nell’Altura Open A da Free Emotions (Fadda), complice l’assenza dell’inseguitore Wyuna (Cottiglia). Non perdono un colpo anche Shangri-La II (Montali), primo nell’Altura Open B e unico concorrente ad aver firmato solo primi posti, e SiVi (Pusceddu), in vetta all’Altura Open C.

Giochi ancora aperti invece tra le Prime Vele, dove Free Dream (Fadda) e Settimo Cielo (Devita) viaggiano a pari punti.