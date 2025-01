Capitan Paba lancia la sfida «L’Atletico Uri può farcela» 

Tra le candidate alla vittoria del campionato di Eccellenza femminile c’è anche l’Atletico Uri della giovane capitano Stefania Paba. La squadra con 15 punti occupa il terzo posto in classifica ma ha due partite da recuperare. «Nonostante questa sosta forzata ci stiamo allenando con la testa giusta», assicura la diciottenne terzino destro con licenza di spingere sulla sua fascia, pronta ad affrontare i prossimi impegni che potrebbero consolidare le ambizioni della squadra allenata da Angel Parejo. «Domenica giochiamo in trasferta a Maracalagonis, poi ci saranno i recuperi delle partite con la Cos e l’Audax. Non diamo mai nulla per scontato, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, anche con Caprera e Real Sun Service, le squadre più temibili, che lotteranno con noi per la promozione».

Parola di capitano

Paba pensa e parla da leader. Ispirata dal padre allenatore che le ha instillato sin da piccola la passione per il pallone. Dopo gli inizi nel Latte Dolce e l’esperienza nella Primavera della Torres, l’approdo nell’Atletico Uri ha rappresentato il salto di qualità per la capitana, originaria di Sassari. «Il progetto è molto ambizioso, qui mi trovo benissimo. La società è come una famiglia, la squadra è giovane e molto unita anche fuori dal campo. I risultati che stiamo ottenendo sono la dimostrazione della forza del gruppo». Il suo futuro (ha all’attivo anche una rete siglata nella gara col Selargius) è ancora a tinte giallorosse. «Voglio vincere il campionato e continuare con questa maglia, alla quale sono molto legata».