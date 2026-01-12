Capitan Caprile: dobbiamo dare di più 

Il capitano non sorride, nella serata peggiore del campionato. Per la prima volta con la fascia al braccio, una prima volta (dall’inizio) nerissima.

Elia Caprile analizza senza pietà una sfida che il suo Cagliari avrebbe potuto almeno non perdere, se nel primo tempo si fosse concretizzato di più. «Sicuramente la partita l’abbiamo fatta, ma siamo mancati quando è stato il momento di non voler subire gol». Il Grande Difetto, che il capitano del “Ferraris” mette in evidenza: «Questa cosa ci sta mancando spesso».

La sua analisi non passa per metafore, parole che richiamano tutti i compagni, nessuno si senta escluso: «Bisogna mettere dentro delle cose nostre», questione di mentalità, «dobbiamo capire come non prendere gol in uno stadio così caldo e in una partita difficile come era questa. Se prendi gol vai sotto, poi però le occasioni sono arrivate». Ma? «Ma se si manca su certi dettagli è dura riprenderla».

La fascia

L’unica nota lieta, la piccola soddisfazione – in una serata tremenda per il Cagliari – l’aver indossato la fascia sul braccio: «Sicuramente è stato un onore essere il capitano del Cagliari, mi è dispiaciuto però che la partita sia coincisa con questa sconfitta». Il concetto del gruppo: «Siamo un gruppo giovane, la crescita passa anche da queste batoste. Dobbiamo essere concentrati di più, dobbiamo lavorare di più».

Il Genoa si conferma la squadra che segna di più contro il Cagliari: tre reti subite anche alla Unipol Domus. E adesso arriva la Juventus: «Dobbiamo concentrarci sulla partita con la Juve di sabato sera», lo ripete come per ricordarlo anche a se stesso, «possiamo battere chiunque e lo abbiamo dimostrato».

La partita

C’è il tempo, in sala stampa, di tornare sulla partita e qui la tesi di Caprile coincide con quella dell’allenatore avversario, De Rossi: «Secondo me tre a zero è un punteggio eccessivo, ma – parole da capitano – non puoi perdere uno scontro diretto con questo passivo. Ripeto, non è questione di tattica, di uomini, è solo una questione di metterci qualcosa in più di quello che abbiamo».

Cosa succede al Cagliari quando palesa certe lacune? «Sinceramente non so, non conosco il motivo di certi errori, però li abbiamo già fatti, credo che col lavoro si può riuscire a cambiare e migliorare». Il lavoro, l’allenamento, la capacità di “creare” una barriera di concentrazione che possa essere portata anche in campo. «Serve tanto, tanto lavoro. E non si è lavorato abbastanza se sei venuto a Genova e hai preso tre gol a zero». L’analisi è durissima e sincera, poi Caprile capisce che magari anche un po’ di zucchero può rendere meno amara una serataccia: «Però ho visto anche cose positive, si ricomincia subito per fortuna, possiamo mettere in difficoltà chiunque, lo abbiamo dimostrato».

Mentre Caprile parla e mette in piazza i problemi della squadra rossoblù, la Juventus sta travolgendo la Cremonese. «La Juve? Una squadra fortissima, ci aspetta una grande settimana», in campo ad Assemini e sul prato della Domus, sabato sera.

La classifica

Risultato pesante, gli dicono, ma la classifica si guarda o no dopo una sconfitta così? «La guardiamo, sì, e oggi siamo salvi». Poi il capitano per una notte indossa nuovamente l’abito del leader e ammonisce: «Dobbiamo cercare dentro noi stessi, negli allenamenti» quello che serve. L’ultima domanda non gli fa cambiare idea: una difesa a tre o a quattro cambia qualcosa per il portiere? «No, quattro o tre non cambia, siamo noi che non dobbiamo prendere gol. Dobbiamo non voler prendere gol». Chiarissimo.

