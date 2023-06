Capitale Verde, Cagliari ci riprova 

Cagliari ci riprova. Il capoluogo è tra le dieci città candidate per l’edizione 2025 del premio European Green Capital Award, iniziativa de lla Commissione Europea: Cagliari, Brescia e Novara per l’Italia; Logroño per la Spagna; Guimarães per il Portogallo; Poznan e Rzeszow per la Polonia; Graz per l’Austria; Brasov per la Romania; Vilnius per la Lituania.

Dopo il secondo posto dello scorso ottobre dietro Valencia, il capoluogo si ripropone per il concorso che premia la città europea che si è maggiormente distinta sulle politiche di sostenibilità nelle tematiche del verde, del ciclo dei rifiuti, della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, della qualità dell’acqua, dell’aria, dell’inquinamento acustico.Nelle prossime settimane saranno resi noti i finalisti che si contenderanno il premio a Tallinn il 5 ottobre .

