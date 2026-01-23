VaiOnline
Tortolì.
24 gennaio 2026 alle 00:10

Capitale italiana del mare, presentata la candidatura  

La sfida è lanciata. Tortolì ha depositato il dossier per la candidatura a Capitale italiana del mare 2026, il titolo istituito per la prima volta dal dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto, concluso in tempo per la presentazione (20 gennaio), è stato vagliato dal personale degli uffici con la supervisione degli amministratori che l’hanno approvato in occasione dell’ultima seduta di Giunta.

Il verdetto non si farà attendere molto: le candidature si chiuderanno il primo febbraio e il nome della città vincitrice sarà annunciato nel corso del mese prossimo. In palio, oltre al prestigio, c’è un premio di 1 milione di euro messo a disposizione dal Ministero per la città che conquisterà il titolo.

Tortolì, località a vocazione turistica, è proiettata al futuro anche grazie a uno scalo che ha ripreso rilevanza dopo l’ingresso nell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e ha di fronte a sé diverse sfide, a partire dalla valorizzazione di Arbatax, storica culla del settore ittico, che saranno esempio di sostenibilità ambientale e inclusività sociale. In questi anni sono stati diversi gli incontri che hanno prestato attenzione alle pratiche di diffusione della conoscenza del mare, alla tutela della biodiversità e all’uso sostenibile delle risorse marine. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

