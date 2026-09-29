Capitale italiana del libro 2027, si chiude Nuoro e Iglesias fra le sette città finaliste 

Nuoro e Iglesias: due città sarde fra le sette in finale come la Capitale italiana del libro 2027. Le altre sono Teramo, Treviso, Chiaromonte (Basilicata), Monreale (Sicilia) e Pomigliano d’Arco (Campania). Il verdetto arriverà a breve, ieri i centri hanno illustrato le proprie candidature nella sala Spadolini del ministero della Cultura.

“Iglesias, il libro nel Mediterraneo” è il nome del progetto che mette al centro gli Stati Generali dell'editoria, un laboratorio che coinvolgerà autori, editori, librai, distributori, scuole, biblioteche e comunicatori digitali. In calendario più di 250 iniziative pensate per aumentare i lettori sul territorio tra il 10 e il 15 per cento. Il dossier prevede poi la nascita dell’Istituto Mediterraneo per il libro e la lettura, nella biblioteca comunale Nicolò Canelles, destinato a diventare centro di ricerca, formazione e cooperazione culturale tra i Paesi del Mediterraneo. Il progetto nuorese si chiama «Radici di carta, visioni di futuro». Al centro c’è l’eredità di Grazia Deledda a cento anni dal Nobel, motore di inclusione e rigenerazione urbana. «La nostra storia ci impone una grande responsabilità. Quante persone raggiungeremo con la lettura? È questa la nostra sfida», ha detto il sindaco Emiliano Fenu. Tra le iniziative, panchine narrative con audiolibri e il “tag dei libri”. La dirigente Maria Dettori ha annunciato 750 attività, dalle letture in pediatria alle iniziative nelle case di riposo e nei laboratori in carcere. ( g.p., m.l. )

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