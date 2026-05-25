Capitale Italiana del Libro 2027 Iglesias lancia così la sua sfida 

I paesaggi dell’anima scritti fra centinaia di pagine tutte da leggere e trecento eventi ai quali dare vita per diffondere storia e cultura: è questo il cuore del progetto “Iglesias nel Mediterraneo” presentato dall’amministrazione comunale della città mineraria ieri mattina. Ora è ufficiale la candidatura a Capitale Italiana del Libro per il 2027 e la città vuole davvero essere il cuore pulsante della letteratura con una serie di eventi e iniziative importanti e interessanti che daranno lustro alla cultura e alla storia di questa città. La sfida dunque, si arricchisce di novità particolari. Il 30 giugno verranno indicati i finalisti fra i 31 comuni partecipanti e un mese più tardi sarà comunicato il prescelto. Per la Sardegna ci sono soltanto due comuni: Iglesias e Nuoro.

Il progetto

Il progetto “Iglesias nel Mediterraneo” contempla una serie di iniziative quasi trecento, da realizzare insieme alla importante collaborazione capillare con le associazioni culturali della città. Non solo. Verranno convocati gli stati Generali della editoria, e realizzato l’istituto mediterraneo dell’editoria, riqualificando l’antica biblioteca di Iglesias e creando una proficua collaborazione fra librerie e case editrici. Un ambizioso e prestigioso progetto reso ancora più grande perché verrà realizzato all’insegna dell’inclusione, aperto attraverso molteplici attività, alle persone con disabilità e alle persone fragili.

Passato e presente

«Iglesias non soltanto ha accettato questa sfida», ha dichiarato il sindaco, Mauro Usai, «ma ha tutte le possibilità per vincere. Possiamo contare sul sostegno di molti comuni, del Parco Geominerario della Sardegna, sulla Regione Sardegna e sulla Provincia, e sulla Fondazione di Sardegna. Ma prima di tutto possiamo contare sulla nostra storia e sulla nostra cultura che rimangono la memoria e futuro di questa città». Perché questo, ha aggiunto l’assessora alla Cultura Carlotta Scema, «è un percorso culturale, un lavoro che portiamo avanti da quasi dieci anni. Un progetto che è una conquista culturale e sociale, per questo siamo consapevoli del valore autentico dell’iniziativa che coinvolgerà tutti i cittadini e in particolare, tutte le associazioni in prima linea per diffondere la cultura della nostra città. Memoria e futuro sono le chiavi di lettura del nostro progetto». La memoria infatti, è un passaggio importantissimo del progetto, poiché il 2027 sarà l’anno in cui verranno celebrati i 700 anni del Breve di Villa di Chiesa, l’antico codice di leggi e statuto comunale custodito nell’Archivio Storico di Iglesias, come il documento più prezioso.

Il premio

«Il progetto parte da lontano», ha spiegato Maurizio Cristella, direttore artistico del progetto, «ci stiamo lavorando da molto tempo, creando eventi e iniziative. Iglesias ha davvero molto da offrire, riscoprendo le sue antiche risorse, ma anche coinvolgendo scuole, università, enti del terzo settore». Alla città vincitrice verrà donato un contributo statale di circa mezzo milione di euro.

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