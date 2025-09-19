Capitale della cultura, corsa bis? 

Nuoro torna a sognare in grande. E lo fa a partire da un ricordo che potrebbe diventare di nuovo futuro. A rilanciare l’idea è Sebastian Cocco, oggi consigliere regionale, che nel 2017 - da assessore alla Cultura del Comune - fu tra gli artefici della candidatura di Nuoro a Capitale italiana della cultura. Una sfida che portò la città fino alla finale con le dieci candidate selezionate, prima che il titolo andasse a Parma. A distanza di otto anni, Cocco ha condiviso sui social un pensiero che ha subito acceso l’attenzione pubblica: «Sono passati otto anni dall’inizio di quell’avventura straordinaria. Non tutto è andato perduto di quelle energie. Dovremmo riprovarci».

Proposta concreta

Una frase che è insieme riflessione e invito, memoria e proposta concreta. Un rilancio che trova ascolto nel palazzo di via Dante. «È un’idea, una possibilità concreta. Nuoro ha tutte le carte in regola per candidarsi di nuovo», ha commentato il sindaco Emiliano Fenu, lasciando intendere che qualcosa, in effetti, si muove. «Ne abbiamo già parlato anche con Sebastian. È un tema che deve essere affrontato con la Giunta, con gli assessori competenti e con la maggioranza. Una sfida di questa portata deve coinvolgere l’intero consiglio comunale». Fenu chiarisce che non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma la porta è aperta: «Non mi sto lanciando, sto solo dicendo che si può rifare. Io sono un possibilista. Le sfide, Nuoro le deve raccogliere». Un tema da portare in Giunta o in Consiglio. Un’identità viva, tra canto, archeologia e memoria collettiva.

I punti di forza

Una nuova candidatura di Nuoro a Capitale della cultura potrebbe fondarsi su un concetto forte e autentico: l’identità culturale come valore condiviso e aggregante. Non solo una città, ma un territorio, che potrebbe mettere a sistema le sue eccellenze culturali, storiche e immateriali insieme ai Comuni limitrofi, in un progetto inclusivo e corale. E non è solo un gioco di parole: il canto corale e quello a tenore, riconosciuto patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco, rappresentano una metafora potente di questa visione. La voce collettiva come forma d’arte, come radice profonda, e strumento contemporaneo di coesione e rappresentazione.

Nuova sfida

Una nuova candidatura potrebbe avere come filo conduttore proprio la forza di una cultura viva, che unisce la tradizione orale e musicale con l’espressione artistica, letteraria, museale e archeologica. Accanto ai grandi nomi della cultura nuorese - Grazia Deledda, Salvatore e Sebastiano Satta, Francesco Ciusa -, Nuoro può contare su infrastrutture culturali solide: il Man, l’Isre, la biblioteca Satta, il museo deleddiano. I nuraghi di Tanca Manna e Ugolio, le domus de janas, testimoniano una continuità millenaria tra il presente e passato. Un’identità forte, che potrebbe essere raccontata in un nuovo progetto dove possono confluire le energie emerse con la candidatura del 2017.

RIPRODUZIONE RISERVATA