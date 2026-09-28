Capitale del libro, audizione a Roma 

È arrivato il momento decisivo per Iglesias nella corsa al titolo di Capitale italiana del libro 2027. Oggi, alle 10.50, la delegazione iglesiente sarà a Roma, nella sala Spadolini del Ministero della Cultura, per l’audizione davanti alla commissione esaminatrice.

Durante l’audizione verrà presentato nel dettaglio il dossier già esaminato dalla giuria, svelando il progetto costruito dalla città insieme alle realtà del territorio. La delegazione avrà a disposizione 30 minuti per l’esposizione, ai quali seguiranno 25 minuti dedicati alle domande della commissione. Gli ultimi cinque saranno invece riservati a un appello finale. Accanto a Iglesias una rete di Comuni, associazioni e realtà locali che hanno sostenuto la candidatura e contribuito al percorso di questi anni. «Ci metteremo davvero tutto il nostro spirito e tutta la nostra passione – dice l’assessora alla Cultura Carlotta Scema – per far capire alla giuria le reali potenzialità di Iglesias e del territorio. Porteremo la nostra storia, la nostra cultura, tutto quello che è stato fatto e quello che vorremmo fare se ci dessero questa bellissima opportunità». In palio, oltre al titolo, ci sono 500 mila euro destinati alla realizzazione del programma culturale. Le audizioni saranno visibili in streaming. (ma. l.)

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