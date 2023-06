Capitale dei campanacci tra arte, mostre e convegni  

Mostre, convegni, poesia, mercato di prodotti agropastorali, maschere tradizionali e gastronomia a Tonara nella prima rassegna nazionale dei campanacci in programma il 10 e l’11 giugno. “Intranno in sonu”, titolo dell’evento, è l’ultima fase di lavorazione dei campanacci: significa conferire musicalità. Tonara è l’unico centro di produzione attiva in Sardegna: da qui partono, anche verso l’estero.

I campanacci prenderanno vita durante la rassegna con i concerti di Gavino Murgia, accompagnato da musicisti internazionali. Nella rassegna si inserisce anche il concorso di poesia e racconti in lingua sarda intitolato al poeta e fabbricante di campanacci tonarese Tiu Pera Sulis. Nelle giornate di sabato e domenica ci saranno anche l’apertura della casa museo Sulis-Mascia e di laboratori interattivi, l’inaugurazione della mostra “i campanacci d’Italia”, un’altra sugli antichi strumenti musicali del Mediterraneo, la dimostrazione all’aperto della lavorazione dei campanacci di Tonara, Basilicata, Calabria e Campania, la sfilata delle maschere tradizionali sarde del gruppo etnico culturale Mamutzones di Samugheo e dell’associazione culturale I Sonaggiaose S’Urtzu di Ortueri, il convegno “Campanacci e musicalità, transumanza e uso dei campanacci lungo i sentieri per la pianura”, concerti di campanacci e percussionisti e premiazione del concorso di poesia.

