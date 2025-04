Capitale blindata con quattromila agenti 

Piazza San Pietro super presidiata, cinque aree di sicurezza nel quadrante urbano che circonda la basilica, centro storico blindato per il passaggio del corteo funebre e una green zone nel quartiere Parioli dove alloggia il presidente americano Donald Trump. Roma è pronta per il lungo addio a Papa Francesco. Gli ultimi dettagli all’imponente piano di sicurezza sono stati messi a punto nel pomeriggio in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. In campo oggi quattromila uomini e donne delle forze dell’ordine, di cui più di mille per le scorte alle delegazioni straniere, e quattromila volontari. Il dispositivo viaggerà su quattro livelli: sottosuolo, terra, mare e cielo per garantire che tutto si svolga senza criticità. Sono oltre duecentomila i fedeli attesi per le esequie e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo da tutto il mondo. Ma il prefetto ha assicurato che sono «predisposti per accogliere ancora più persone». La gran parte delle autorità arriverà e ripartirà oggi rendendo ancora più delicata la gestione degli spostamenti visto che convergeranno nelle stesse fasce orarie sugli scali aeroportuali a ridosso della città. Anche la Difesa contribuirà al piano sicurezza con l’impiego di sistemi anti-drone, caccia Eurofighter pronti ad entrare in azione e un cacciatorpediniere al largo di Fiumicino.

