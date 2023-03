Capigruppo, Schlein telefona a Bonaccini Dem uniti sulla guerra 

Il Pd di Elly Schlein è ancora in costruzione. La segretaria ha telefonato a Stefano Bonaccini per tirare le fila di una trattativa che va avanti da giorni e che ha compiuto il primo passo con l’elezione del governatore dell’Emilia Romagna alla presidenza del partito. Ma il confronto continua. In ballo ci sono le scelte dei capigruppo e dei componenti della segreteria. Schlein e Bonaccini vogliono continuare a evitare strappi o rotture. Ma la costruzione del quadro richiede continui aggiustamenti. Come capigruppo sono considerati papabili Francesco Boccia a Palazzo Madama e Chiara Braga a Montecitorio, ma i nomi sul tavolo potrebbero cambiare e ancora non sono partite le convocazioni per le assemblee dei parlamentari per l’elezione, che comunque dipenderà dall’assetto della segreteria.

Intanto Schlein muove i primi passi in Parlamento da segretaria. Oggi al Senato il Pd presenterà una risoluzione che tratterà anche il tema dell'invio di armi in Ucraina, ribadendo il diritto di Kiev all’autodifesa e chiedendo di intensificare l’impegno diplomatico europeo per la pace. In quelle ore Schlein sarà a Milano (le comunicazioni della premier alla Camera sono in programma mercoledì) al corteo di Libera per la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Con lei anche il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il rinnovamento nel Pd? «Purché non sia solo di piazza - ha commentato Romano Prodi - La politica non si fa solo in piazza ma si fa con l’analisi e lo studio».

