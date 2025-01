Capi firmati e botte al cassiere 

Rubano cinque capi d’abbigliamento griffati e, scoperti, si danno alla fuga: raggiunti da uno dei cassieri del negozio non hanno esitato ad agire con violenza contro di lui, provocandogli lesioni personali nel tentativo di assicurarsi la fuga. Con l’accusa di rapina impropria aggravata, i carabinieri della Compagnia di Sanluri, guidati dal maggiore Nadia Gioviale, hanno arrestato due giovani di Cagliari: Antonino Amantia e Silvia Coni, 31 e 28 anni. Entrambi sono stati portati nel carcere di Uta.

In fuga senza pagare

È successo avant’ieri a Sanluri nel negozio di abbigliamento di Agostino Tuveri. Erano le 19,30, quando una giovane coppia è passata davanti alla cassa, uscita obbligata, e si è avviata direttamente alla porta. Scattato il sistema di allarme, il cassiere, Roberto Pusceddu, 43 anni, di San Gavino, ha cercato di fermarli. I due si sono dati alla fuga; Pusceddu li ha inseguiti fino all’incrocio col palazzo dell’Inps, quando i due lo hanno affrontato, spinto a terra e massacrato di botte, lasciandolo ferito e sanguinante per dileguarsi nelle viuzze interne della zona fino a un vicino bar.

A sorprenderli, mentre bevano un té, sono stati i carabinieri che li hanno condotti in caserma.

Il cassiere, soccorso dall’ambulanza, è stato accompagnato al pronto soccorso di San Gavino. Dopo l’attesa di una notte, ieri l’uomo è stato medicato al sopracciglio, la ferita profonda ha richiesto punti di sutura, dimesso con una prognosi di otto giorni di cure.

Borsetta schermata

I due erano entrati nel negozio poco prima della chiusura. Una coppia come tante. Nessun sospetto. Tra gli scaffali hanno rubato cinque magliette firmate e nascoste nella borsetta schermata della donna. Convinti di aver fatte le cose per bene, stavano per uscire. Proprio sulla porta è scattato l’antifurto. A tradirli probabilmente è stata la fretta: avevano tolto a tre capi le etichette antitaccheggio, dimenticando di staccarle agli altri due.

Sono accusati di rapina impropria aggravata.

Il commerciante

«Una nostra cliente – racconta il figlio del titolare del negozio, Cristian Tuveri – ha filmato i due in fuga. Ho pensato che si fossero nascosti in un bar, proprio alle spalle del negozio. Erano lì. Ho avvisato i carabinieri. I ladri avevano tolto i giubbotti per non farsi riconoscere: uno l’ho trovato insanguinato e buttato sotto una macchina. Ho pensato alla sofferenza del nostro cassiere, al rischio che ha corso, al suo attaccamento al lavoro. Avrebbe potuto evitare l’inseguimento. A lui la va la riconoscenza e la gratitudine di tutta l’azienda».

